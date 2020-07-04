Политика
Lenta.ruЗеленский заявил о невозможности требований России к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат
Следователю Руслану Миниахметову, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.
РИА Новости 09:23
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили американский конвой
2 июля сирийские военные на одном из контрольно-пропускных пунктов вдоль дороги Хасаке — Тель-Брак помешали американским военнослужащим - патрулю из четырех бронемашин проследовать через КПП.
Что происходит вчера в 08:26
Общество
Спецкор «Новой газеты» пожаловалась главе СКР на норильских полицейских
Издание утверждает, что Костюченко и её коллеге, спецкору Юрию Козыреву, полицейские неоднократно мешали выполнять работу: сорвали несколько интервью, запугивали собеседников, не давали журналистам добраться до места, где планировался репортаж.
Говорит Москва 08:52
Армия и оружие
Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»
Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости 02 июля в 12:17
Игры
Cyberpunk 2077 создана только для Windows 7 и Windows 10
АБН 02 июля в 13:48
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
РИА Новости 07:30
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
РИА Новости вчера в 19:29
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Кино
Режиссёр экранизации MGS задумал сделать мультсериал по мотивам франшизы
3DNews вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41