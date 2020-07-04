Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
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Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
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В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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РИА Новости вчера в 19:29
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

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В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
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