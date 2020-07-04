Политика

РБКРБКЗеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-брифинге в Одесской области, передает «Интерфакс-Украина».
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Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

РБК08:13

Зеленский: никто не может требовать предоставить Донбассу особый статус

Коммерсантъ06:52

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Известия07:19

Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины

РИА Новости06:57

Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины

ТАСС06:53

Зеленский заявил, что Россия не может что-либо требовать от Украины

Взгляд.ру07:27

Зеленский ответил на вопрос о требовании России

Вести.Ru06:33
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

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Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Происшествия

Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

Уже находясь в автомобилей правоохранителей Ефремов узнал, что в результате ДТП сильно пострадал человек.
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«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

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Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
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Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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Общество

Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

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Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем

По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.
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Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
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Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
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Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
РИА Новости 07:30
Происшествия

У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы

Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

В Волгограде выявили сеть подпольных казино

Сотрудники СК и полиции задержали 31 человека в Волгограде по подозрению в организации и работе подпольного казино, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:18
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Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы

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Происшествия

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Происшествия

На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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Взгляд на вселенную в видимом спектре, безусловно, представляет интерес для астрономов, но это лишь одна сторона чрезвычайно многогранной картины.
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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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Общество

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 июля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, в регионе продлевается с 6 до 21 июля.
Парламентская газета вчера в 08:18
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Происшествия

Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина

Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
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