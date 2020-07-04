Политика
РБКЗеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине
Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-брифинге в Одесской области, передает «Интерфакс-Украина».
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Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:13
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии
Уже находясь в автомобилей правоохранителей Ефремов узнал, что в результате ДТП сильно пострадал человек.
Известия 05:58
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera вчера в 11:47
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Здоровье
Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем
По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.
Невские Новости 07:28
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
РИА Новости 07:30
Происшествия
У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы
Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
В Волгограде выявили сеть подпольных казино
Сотрудники СК и полиции задержали 31 человека в Волгограде по подозрению в организации и работе подпольного казино, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:18
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса
Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Космос
Le Figaro (Франция): Новая впечатляющая карта вселенной высоких энергий (Le Figaro)
Взгляд на вселенную в видимом спектре, безусловно, представляет интерес для астрономов, но это лишь одна сторона чрезвычайно многогранной картины.
ИноСМИ 02 июля в 23:28
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Общество
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 июля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, в регионе продлевается с 6 до 21 июля.
Парламентская газета вчера в 08:18
Происшествия
Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина
Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14