Политика
Газета.RuЗеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина - это независимая страна, от которой "никто ничего не может требовать". Так он ответил на приписываемое Москве предложение предоставить к 6 июля проект изменений в Конституцию, которые закрепили бы за Донбассом особый статус.
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с чего всё началось
В то же время по существу вопроса от ответа не дал, отметив, что еще не обсуждал итоги совещания с главой своего офиса Андреем Ермаком, передает "Интерфакс-Украина".Утро.ru10:26
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Общество
Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Футбол
Ювентус — Торино 3:1 (2-й тайм)
Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон превзошёл экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству проведённых в Серии А матчей, сообщает Opta.
Чемпионат 11:32
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Происшествия
Суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net
Головинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
Эхо Москвы 05:24
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Автоспорт
Пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии
Пилоты команд «Формулы-1» проведут акцию против расизма и неравенства перед стартом гонки Гран-при Австрии, но каждый гонщик сделает это по-своему.
Матч ТВ 09:16
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Бородай: Донбасс официально войдет в состав России
В Москве прошел съезд партии "Родина", в котором принял участие первый премьер-министр ДНР и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
Pravda.Ru 11:18
Здоровье
Эксперт заявил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США
Главный медицинский эксперт американского телеканала CNN Санджай Гупта заявил, что на этой неделе минимум в 15 штатах США ситуация с коронавирусом стала сложнее, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 09:59
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Армия и оружие
МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии
Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.
РИА Новости 12:43
Футбол
Семак ответил, будет ли «Зенит» следить за игрой «Локомотива» и «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на команду повлияет результат матча «Локомотив» — «Сочи» и будет ли клуб следить за соперниками по таблице в 26-м туре.
Нева Спорт 10:05
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Наука
Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала
Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости 04:51
Футбол
Тренер: Н’Жи, Каборе и Шиманьский вряд ли помогут «Динамо» в сезоне
Футболисты Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский вряд ли помогут "Динамо" в текущем сезоне, сообщил главный тренер московской команды Кирилл Новиков.
РИА Новости 12:15
Футбол
«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч 26-го тура РПЛ
Московский «Спартак» и «Тамбов» объявили свои стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Вечерняя Москва 10:53
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Здоровье
«Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет
Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.
Северпост 10:17
Спорт
Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Происшествия
На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы
Коммерсантъ 10:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Общество
Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25