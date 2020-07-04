с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина - это независимая страна, от которой "никто ничего не может требовать". Так он ответил на приписываемое Москве предложение предоставить к 6 июля проект изменений в Конституцию, которые закрепили бы за Донбассом особый статус.

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

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