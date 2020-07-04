с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Здоровье Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. 6

Политика Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. 1,1K

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Шоу-бизнес Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером. 1

Происшествия На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе. 2,2K

Религия В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». 83

Футбол Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 896

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 100

Политика В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель» Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости». 27

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3K

Шоу-бизнес Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце. 2

Происшествия В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,2K