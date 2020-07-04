Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
В то же время по существу вопроса от ответа не дал, отметив, что еще не обсуждал итоги совещания с главой своего офиса Андреем Ермаком, передает
 "Интерфакс-Украина".
Утро.ru10:26

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Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Газета.Ru10:06

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

РБК08:13

Зеленский ответил на вопрос о требовании России

Вести.Ru06:33

Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми

РИА Новости06:57

Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины

ТАСС06:53

Зеленский: никто не может требовать предоставить Донбассу особый статус

Коммерсантъ06:52

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Известия07:19
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Здоровье

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
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Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

BFM.ru 11:06
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Газета.Ru 10:11
Общество

Названы самые опасные позы для сна

Lenta.ru 10:06
Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
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Происшествия

На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
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Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Lenta.ru 09:18
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Футбол

Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы

Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 09:05
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Газета.Ru 11:03
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Экономика

ЦБ: отказ от кредитных каникул останется без последствий для заемщика

Напомним, закон о кредитных каникулах позволяет клиентам, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.
Коммерсантъ 02 июля в 09:39
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Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
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Космос

По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157

Evo-rus.com вчера в 09:25
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Футбол

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч РПЛ

Газета.Ru 10:32
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
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Шоу-бизнес

Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

Gazeta.SPb вчера в 18:02
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Футбол

«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Шоу-бизнес

Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor 02 июля в 08:45
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Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Наука

Стало известно, какие животные могут предсказать землетрясение

NewInform 07:41
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
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Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ еще ничего не выиграл. Эйфории нет»

Футболисты знают, что [Ла Лига –] сложный, трудный и длинный турнир. Эйфории нет, потому что мы ничего не выиграли.
Sports.ru 10:32
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Здоровье

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
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