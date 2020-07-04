Политика
Lenta.ruЗеленский заявил о невозможности требований России к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
В то же время по существу вопроса от ответа не дал, отметив, что еще не обсуждал итоги совещания с главой своего офиса Андреем Ермаком, передает "Интерфакс-Украина".Утро.ru10:26
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Здоровье
Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Газета.Ru 10:11
Общество
Названы самые опасные позы для сна
Lenta.ru 10:06
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Происшествия
На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса
Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Футбол
Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы
Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 09:05
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Экономика
ЦБ: отказ от кредитных каникул останется без последствий для заемщика
Напомним, закон о кредитных каникулах позволяет клиентам, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.
Коммерсантъ 02 июля в 09:39
Политика
В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»
Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
Космос
По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
Evo-rus.com вчера в 09:25
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 08:40
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb вчера в 18:02
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Футбол
«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом
«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Шоу-бизнес
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor 02 июля в 08:45
Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ еще ничего не выиграл. Эйфории нет»
Футболисты знают, что [Ла Лига –] сложный, трудный и длинный турнир. Эйфории нет, потому что мы ничего не выиграли.
Sports.ru 10:32
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07