Политика

REGNUMREGNUMЗеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Le Mond, опубликованном 2 декабря.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

REGNUM03:41

Зеленский заявил о несогласии с процессом выполнения пунктов Минских соглашений

ФАН03:36

Зеленский не согласился с порядком, прописанным в Минских соглашениях

iReactor03:10

Зеленский рассказал о своем несогласии с минскими соглашениями

Lenta.ru03:18

Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

Piter.tv03:25

Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

Газета.Ru03:07

Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений

ТАСС03:01
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РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия вчера в 18:30
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Общество

В Крыму закрыли роскошный отель Ротару

Отель "Вилла София", который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Ялте.
Свободная Пресса вчера в 19:20
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Происшествия

В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих работников автоцентра по подозрению в краже 18 легковых автомобилей.
РБК 03:17
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике

Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Интерфакс 03:48
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Наука

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
РИА Новости вчера в 06:34
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
RuNews24.ru 30 ноября в 05:26
Финансы

Курс доллара вырос до 64,35 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
ТАСС 02:05
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Происшествия

После страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура

Свободная Пресса вчера в 21:23
Происшествия

Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.
ТАСС 04:08
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Политика

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
ТАСС 03:10
Футбол

Леонид Слуцкий покинул «Витесс»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».
Свободная Пресса 29 ноября в 16:43
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Вести.Ru 02:17
Спорт

Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира

В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Pravda.Ru 03:16
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Здоровье

Ученые: Регулярная чистка зубов защищает сердце

Ученые доказали, что регулярная чистка зубов поможет защитить сердце от развития опасных заболеваний.
Актуальные Новости 01:18
Общество

В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт

Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
РИА Новости вчера в 08:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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