Политика
REGNUMЗеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Le Mond, опубликованном 2 декабря.
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Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
В Крыму закрыли роскошный отель Ротару
Отель "Вилла София", который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Ялте.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Происшествия
В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок
Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих работников автоцентра по подозрению в краже 18 легковых автомобилей.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике
Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Наука
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
Финансы
Курс доллара вырос до 64,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Происшествия
После страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура
Происшествия
Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы
На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул «Витесс»
Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Здоровье
Ученые: Регулярная чистка зубов защищает сердце
Ученые доказали, что регулярная чистка зубов поможет защитить сердце от развития опасных заболеваний.
Общество
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.