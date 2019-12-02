Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Le Mond, опубликованном 2 декабря.

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

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