Политика

REGNUMREGNUMЗеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Le Mond, опубликованном 2 декабря.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Зеленский не согласился с порядком выборов в минских соглашениях

News.ru07:02

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

RT на русском05:38

Зеленский заявил, что его не устраивают условия Минских соглашений

Украина.ру05:08

Зеленский выразил несогласие с последовательностью пунктов «Минска»

Известия05:08

Зеленский хочет установить контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе

Коммерсантъ04:15

Зеленский: Минские соглашения противоречат украинским законам

Телеканал 360°05:24

Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений

ТАСС03:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
РБК 06:31
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
RT на русском 06:01
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Кино

Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»

VSE42.RU 05:53
Общество

В Крыму закрылся шикарный отель Софии Ротару

Бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Крыму.
Life.ru 01:54
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Общество

Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:29
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
SakhaNews 06:44
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
REGNUM 06:12
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Российская газета 06:37
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Актуальные Новости 05:38
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выложила видео в купальнике

Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Kleo.ru 05:49
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Общество

В Госдуме предложили приравнять продавцов наркотиков к террористам

Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.
Lenta.ru 03:59
Общество

На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Российская газета 06:24
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Происшествия

СКР опубликовал видео подозреваемого в двойном убийстве на Уктусе

Телеканал ОТВ 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное