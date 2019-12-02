Политика

РосбалтРосбалтЗеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе. Об этом он заявил мировым СМИ в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

RT на русском05:38

Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов минских соглашений

ТАСС03:01

Зеленский выразил несогласие с последовательностью пунктов «Минска»

Известия05:08

Зеленский хочет установить контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе

Коммерсантъ04:15

Зеленский заявил, что его не устраивают условия Минских соглашений

Украина.ру05:08

Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

Газета.Ru03:07

Зеленский: Минские соглашения противоречат украинским законам

Телеканал 360°05:24
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Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Газета.Ru 05:37
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Политика

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
РИА Новости 05:15
Политика

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
РБК 04:42
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Политика

В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400

RT на русском 03:49
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество

В Крыму закрыли отель Софии Ротару

Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Примечания 04:51
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
РИА Новости 03:09
Происшествия

В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка

Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
РИА Новости 05:10
Происшествия

Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве

Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
РЕН ТВ 05:33
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

До DN160822_03 было известно о двух других мини-лунах: 2006 RH120, вращавшемся вокруг Земли в 2006-2007 годах, и низкоскоростном болиде 2014 года, также сошедшем с околоземной орбиты.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»

Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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Общество

Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку

Судья Советского районного суда Валерий Мурсалов, упоминаемый в СМИ в связи со скандалом, подал в отставку.
Взгляд.ру 04:40
Армия и оружие

Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Интерфакс 05:39
Политика

Бывший депутат гражданин Германии

Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 05:31
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Экономика

Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось

Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
РБК 05:25
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Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
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Авто

Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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