Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе. Об этом он заявил мировым СМИ в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже.

Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

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