Политика
РосбалтЗеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе. Об этом он заявил мировым СМИ в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Царёв: Зеленский задумал кардинально пересмотреть Минские соглашения
Национальная служба новостей08:28
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Политика
Зеленский назвал единственный способ прекратить конфликт в Донбассе
Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), который пройдет в Париже 9 декабря.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Здоровье
Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились
Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке.
Происшествия
Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Кино
Старики-разбойники: «Ирландец» нацелен на «Оскар»
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Политика
В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Тестовый заезд для второго прототипа родстера «Крым» был завершён 29 ноября в Туле.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Экономика
ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании «Орбита»
Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита".
Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года.
Авто
Российский Skoda Karoq получит восьмиступенчатый «автомат»
Происшествия
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО.
Политика
Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.