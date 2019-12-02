Политика

РосбалтРосбалтЗеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе. Об этом он заявил мировым СМИ в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
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