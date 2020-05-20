Политика

РБКРБКЗеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Российские власти отказываются поднимать вопрос Крыма на переговорах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».
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В Госдуме посоветовали Зеленскому учить историю после слов о Крыме

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Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

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Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма

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Зеленский заявил, что на переговорах с США, Канадой и ЕС всегда поднимает вопрос Крыма

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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым

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Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

RT на русском07:04

Зеленский высказался о создании международной площадки по Крыму

РИА Новости Крым07:42
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
10
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Армия и оружие

В США выразили беспокойство беспилотным режимом Су-57

В США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим.
Газета.Ru вчера в 21:58
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Политика

МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ

Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
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Происшествия

В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят

Российская газета 08:56
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Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
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Общество

В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,5K
Технологии

Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
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Здоровье

В омский роддом роженицу со схватками не пустили из-за температуры

Пишет Омск 13:26
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Наука

Птицы разных видов могут понимать друг друга

Популярная механика 03:58
11
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Армия и оружие

На китайском полигоне заметили необычный танк

На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Футбол

«Тамбов» не будет продлевать аренду Хосонова и Кардозу

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб не продлит срок арендных соглашений с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелем Кардозу.
Sport24.ru 13:20
Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
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Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
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Космос

Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего

Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
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Здоровье

Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
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Космос

К МКС направится японский космический корабль

МИР 24 вчера в 18:31
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Экономика

Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 09:27
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Политика

Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции

Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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