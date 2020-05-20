Политика
РБКЗеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Российские власти отказываются поднимать вопрос Крыма на переговорах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».
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Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие
В США выразили беспокойство беспилотным режимом Су-57
В США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим.
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ
Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
Происшествия
В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят
Российская газета 08:56
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
Наука
Птицы разных видов могут понимать друг друга
Популярная механика 03:58
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Футбол
«Тамбов» не будет продлевать аренду Хосонова и Кардозу
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб не продлит срок арендных соглашений с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелем Кардозу.
Sport24.ru 13:20
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Здоровье
Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
Космос
К МКС направится японский космический корабль
МИР 24 вчера в 18:31
Экономика
Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 09:27
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34