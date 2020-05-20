Российские власти отказываются поднимать вопрос Крыма на переговорах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,8K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 10

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 92

Политика МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства. 8

Общество В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток. 187

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,5K

Технологии Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения. 12

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,7K

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 235

Армия и оружие На китайском полигоне заметили необычный танк На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.

Футбол «Тамбов» не будет продлевать аренду Хосонова и Кардозу Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб не продлит срок арендных соглашений с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелем Кардозу.

Общество Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран. 177

Космос Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,3K

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19 За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. 72

Экономика Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service. 792