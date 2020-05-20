Российские власти отказываются поднимать вопрос Крыма на переговорах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 703

Политика В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Здоровье Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 11

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,6K

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 30

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Общество МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег. 311

Здоровье Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 11

Политика В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. 269

Политика МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. 63

Общество Турция передумала принимать туристов из России в июне Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса. 26

Футбол Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.