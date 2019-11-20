Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе. Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Политика Путин рассказал об отношениях с Зеленским Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.