Политика
RT на русскомЗеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе. Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.
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Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
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Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
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Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу
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Почти восемьсот человек болеют ХОБЛ в Магадане
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СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Общество
Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции
Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
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Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Футбол
Сборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020
Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
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Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Армия и оружие
«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Политика
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Экономика
ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
Общество
Синоптики перечислили регионы, в которых будет теплый декабрь
Теплый декабрь специалисты Гидрометцентра прогнозируют на севере европейской части России, на Урале и на севере Красноярского края.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Гаджеты
Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»
Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.