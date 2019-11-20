Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе. Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

RT на русском08:53

Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Lenta.ru09:00

Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе

Газета.Ru08:54

Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе

РБК11:05

Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе

РИА Новости08:32

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

Известия09:29

Зеленский планирует на саммите в Париже обсудить отвод войск по всей линии соприкосновения

ТАСС09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
REGNUM 08:06
Политика

Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Газета.Ru 16:58
Авто

Дешевле аналога в 10 раз: китайцы сделали Range Rover Sport

Автомобили.ру 18 ноября в 05:15
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва 01:07
Политика

Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу

Телеканал 360° 15:31
Здоровье

Почти восемьсот человек болеют ХОБЛ в Магадане

Колыма-информ 16:48
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия вчера в 10:26
Общество

Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции

Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
ТАСС 13:19
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня 09:21
Футбол

Сборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020

Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией.
Говорит Москва 08:24
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru 18 ноября в 23:03
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Армия и оружие

«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ

На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Царьград 15:19
Политика

Путин рассказал об отношениях с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Известия 06:59
Экономика

ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга

Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
ПРАЙМ 16:46
Общество

Синоптики перечислили регионы, в которых будет теплый декабрь

Теплый декабрь специалисты Гидрометцентра прогнозируют на севере европейской части России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия Мордовии 01:43
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru 16:36
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия 16:55
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 17:24
Гаджеты

Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»

Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
iXBT.com 06:01
Политика

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 14:42
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Тарантас Ньюс 18 ноября в 02:04
Кино

СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»

РБК 13:50
Шоу-бизнес

Полиция допросила Лолиту из-за хакерского взлома почты ее мужа

StarHit.ru 07:00
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 18 ноября в 09:28
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное