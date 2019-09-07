Политика

iReactoriReactorЗеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
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Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа

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