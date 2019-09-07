Политика
iReactorЗеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru вчера в 05:21
Происшествия
В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы
Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Киберспорт
На PC состоялся релиз дополнения «Скверна» к Path of Exile
Игромания.ру 09:00
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Косачев считает обмен между Москвой и Киевом первым шагом к диалогу
Ранее Россия и Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами передали друг другу по 35 граждан.
Парламентская газета 07:00
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена
Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Футбол
Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Vprognoze.ru 02:51
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
В Грузии назвали неисчерпанными форматы диалога с Россией
Гахария, в свою очередь, напомнил о существовании Женевских дискуссий и переговоров между замглавы МИД России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
Известия 07:44
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Игры
Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру 08:15
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Политика
Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году
RT на русском 09:55
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Общество
Медведев в соцсетях поздравил Москву «с днем рождения»
"С Днем рождения, Москва!" - написал глава правительства в своих аккаунтах в соцсетях, в том числе в Twitter и Facebook.
ТАСС 07:45
Спорт
Перова и Саяна Ли проиграли в четвертьфинале Финала КМ в Москве
Российские лучницы Саяна Ли и Ксения Перова не смогли выйти в полуфинал Финала Кубка мира, проходящего в Москве.
РИА Новости 07:01
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место на Востоке
«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова.
Sportbox.RU 09:01