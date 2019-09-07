Политика
BFM.ruЗеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
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Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Политика
Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
ФАН 09:06
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Политика
В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Автоспорт
Себастьян Феттель: Гонщики Renault и McLaren заблокировали всем дорогу
Пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал курьезную ситуацию в конце квалификации Гран При Италии, когда вместе с большей частью других гонщиков не успел уйти на второй быстрый круг.
Autosport.com.ru 11:28
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
На КАД произошла массовая авария
ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Петербургский дневник 08:12
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Игры
Девочка из Нигерии создала больше 30 компьютерных игр за четыре месяца
В Нигерии девятилетняя девочка за четыре месяца смогла создать больше 30 компьютерных игр. Об этом сообщило Reuters в Twitter.
Телеканал 360° вчера в 21:52
Футбол
СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара
Некоторые игроки «Барселоны» были готовы оказать финансовую помощь клубу, чтобы осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 12:51
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Космос
Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу
Южный Федеральный 03:30