Политика

BFM.ruBFM.ruЗеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
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Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа

ТАСС06:54

Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе

Lenta.ru08:11

Зеленский: ведутся переговоры об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе

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Говорит Москва10:48

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Известия10:36
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
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Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
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Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги

Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
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В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»

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Пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал курьезную ситуацию в конце квалификации Гран При Италии, когда вместе с большей частью других гонщиков не успел уйти на второй быстрый круг.
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В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
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Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
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Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

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Происшествия

На КАД произошла массовая авария

ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
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Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
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Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
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МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
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Девочка из Нигерии создала больше 30 компьютерных игр за четыре месяца

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СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара

Некоторые игроки «Барселоны» были готовы оказать финансовую помощь клубу, чтобы осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
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Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

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Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

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Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
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Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу

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