Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

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Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

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