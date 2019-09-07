Политика
BFM.ruЗеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Общество
В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
Народного артиста СССР Марка Захарова выпишут из больницы 9 сентября.
Известия 08:38
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
Зеленский не исключил второй этап обмена с Россией заключёнными
Сегодня Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35».
Говорит Москва 09:30
Политика
Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой
Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом «200 на 70»
"Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября стороны будут обсуждать обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.
Московский Комсомолец 09:39
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Автоспорт
Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной
Motorsport.com Russia 10:52
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Футбол
«Локомотив» обыграл «Спартак» из Юрмалы, Эдер оформил дубль
Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
Чемпионат 11:09
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Футбол
Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии.
Чемпионат 10:53
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55