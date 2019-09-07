Политика

BFM.ruBFM.ruЗеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
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Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа

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Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе

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Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Известия10:36

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

BFM.ru07:10
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В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы

Народного артиста СССР Марка Захарова выпишут из больницы 9 сентября.
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Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика

Зеленский не исключил второй этап обмена с Россией заключёнными

Сегодня Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35».
Говорит Москва 09:30
Политика

Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой

Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Политика

Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Происшествия

AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Ведомости 05:52
Политика

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом «200 на 70»

"Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что в ходе встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 сентября стороны будут обсуждать обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.
Московский Комсомолец 09:39
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Общество

На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Хоккей

Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Автоспорт

Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной

Motorsport.com Russia 10:52
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Футбол

«Локомотив» обыграл «Спартак» из Юрмалы, Эдер оформил дубль

Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
Чемпионат 11:09
Политика

В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона

Рамблер вчера в 14:31
Футбол

Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии.
Чемпионат 10:53
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

РБК вчера в 21:25
Происшествия

В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
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Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
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РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
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Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

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