Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось
"Дальше мы будем <...> продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом – разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны", – приводятся
 его слова на официальном сайте президента Украины.
РИА Новости07:08

Подробнее о событии

Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа

ТАСС06:54

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

РИА Новости12:14

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

BFM.ru07:10

Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе

Lenta.ru08:11

Зеленский: ведутся переговоры об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе

ТК Звезда08:05

Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа

РБК13:44

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Газета.Ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика

Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии

Невские Новости 04:06
Политика

Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Наука

Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей

Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Политика

В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона

Рамблер вчера в 14:31
Политика

Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге

Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.
Экспресс газета 10:50
Космос

Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса

Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Происшествия

Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

Известия вчера в 15:47
Наука

Ученые назвали смертельно опасный напиток

По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Футбол

Украина разгромила Литву, Зинченко открыл счет

Спорт-Экспресс 13:54
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Экономика

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Политика

Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Киберспорт

9 минут геймплея PlanetSide Arena: джетпаки, квадроциклы и танковые бои

Игромания.ру 13:10
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Футбол

«Уотфорд» уволил своего наставника

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
Soccer.ru 13:32
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным

В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС 04:03
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах

Стал известен список вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. В подборку вошли предложения в разных городах для разных профессий.
Москва 24 08:04
Армия и оружие

Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР

Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 08:56
Политика

Кто вернулся из России на Украину

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Политика

Сенцов после освобождения заявил о долгом пути до победы

РБК 13:30
Общество

На курорте Сочи выпал первый снег

На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Футбол

Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги

РИА Новости 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное