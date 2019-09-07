Политика
РИА НовостиЗеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
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с чего всё началось
"Дальше мы будем <...> продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом – разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны", – приводятся его слова на официальном сайте президента Украины.РИА Новости07:08
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Невские Новости 04:06
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге
Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.
Экспресс газета 10:50
Космос
Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Происшествия
Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек
Известия вчера в 15:47
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Футбол
Украина разгромила Литву, Зинченко открыл счет
Спорт-Экспресс 13:54
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Футбол
«Уотфорд» уволил своего наставника
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
Soccer.ru 13:32
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС 04:03
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах
Стал известен список вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. В подборку вошли предложения в разных городах для разных профессий.
Москва 24 08:04
Армия и оружие
Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР
Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 08:56
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23