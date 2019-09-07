с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Наука Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

Политика Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.

Космос Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.

Наука Ученые назвали смертельно опасный напиток По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Экономика Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Политика Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Футбол «Уотфорд» уволил своего наставника Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.

Общество Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах Стал известен список вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. В подборку вошли предложения в разных городах для разных профессий.

Армия и оружие Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика Кто вернулся из России на Украину Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».