Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе. Так он отреагировал на информацию об обострении ситуации в этом регионе.

Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе

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