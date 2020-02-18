Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе. Так он отреагировал на информацию об обострении ситуации в этом регионе.
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Зеленский заявил о попытке сорвать в Донбассе мирный процесс

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В районе разведения войск на Донбассе началась война: есть убитые

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REGNUM04:10

Зеленский назвал атаку на ВСУ попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе

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Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

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Зеленский назвал бой под Луганском циничной провокацией

Lenta.ru04:10

Зеленский рассказал о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Национальная служба новостей04:49
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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Глава ЛНР опроверг сведения о наступлении ополченцев в Донбассе

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В России растет число наркоманов нового типа

Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Live24 00:20
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В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили

Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Новые автомобили 03:39
Армия и оружие

В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Lenta.ru 07:09
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Общество

России грозит арест активов после решения суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге сегодня обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 06:30
Общество

Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
РБК 06:59
Политика

Путин обсудит поправки к конституции с лидерами российских фракций

Президент России Владимир Путин согласился обсудить с лидерами партий в Государственной думе поправки к конституции.
ФАН 06:55
Политика

Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
iReactor 07:12
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Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин

В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.
Экономика сегодня 06:31
Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 15:26
Культура

Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

Россия – Культура 03:11
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС 16 февраля в 12:30
Происшествия

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Интерфакс 06:38
Футбол

Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выбыл на несколько недель из-за перелома руки, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 06:41
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Армия и оружие

Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку

Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку "Байкал". Она оснащена 57-мм снарядами и обладает высокой скорострельностью.
Piter.tv 03:12
Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Экономика

«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ вчера в 04:17
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»

Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
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Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году

По результатам исследования РИА Новости, среди российских регионов по качеству жизни в 2019 году традиционно лидировали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье (более 70 баллов из 100).
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Политика

СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова

Служба внешней разведки (СВР) России опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.
РИА Новости 03:47
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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