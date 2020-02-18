Армия и оружие
Московский КомсомолецЗеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе. Так он отреагировал на информацию об обострении ситуации в этом регионе.
Читать в источнике
Оценить173
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Авто
В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили
Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Армия и оружие
В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу
Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Общество
России грозит арест активов после решения суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд в Гааге сегодня обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Общество
Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
Политика
Путин обсудит поправки к конституции с лидерами российских фракций
Президент России Владимир Путин согласился обсудить с лидерами партий в Государственной думе поправки к конституции.
Политика
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
Здоровье
Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин
В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Культура
Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Футбол
Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выбыл на несколько недель из-за перелома руки, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Армия и оружие
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку
Российская бронетехника получит на вооружение новую пушку "Байкал". Она оснащена 57-мм снарядами и обладает высокой скорострельностью.
Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Экономика
«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Авто
КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году
По результатам исследования РИА Новости, среди российских регионов по качеству жизни в 2019 году традиционно лидировали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье (более 70 баллов из 100).
Политика
СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова
Служба внешней разведки (СВР) России опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.