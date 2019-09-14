Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спор с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «РИА Новости».

Зеленский заявил о продолжении спора с мэром Днепра по мосту

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