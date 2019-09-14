Политика
ИзвестияЗеленский заявил о продолжении спора с мэром Днепра по мосту
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спор с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Футбол
Спартак — Урал 1:2
Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Здоровье
Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
ЖКХ
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться
Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 22:34
Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру вчера в 04:49
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Футбол
Сёмин одержал 300 побед в чемпионатах России
Победа над «Сочи» в девятом туре российской Премьер-лиги стала для Юрия Сёмина 300-й в чемпионатах России на должности главного тренера.
Евро-футбол.ру 14:31
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 15:24
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске
Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Газета.Ru 18:19
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».
Взгляд.ру 18:24
Политика
США отложат введение новых пошлин на китайские товары
В США решили отложить введение новых пошлин на товары из Китая до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ 11 сентября в 19:30
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости 12 сентября в 14:49
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля
Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
РБК 19:18
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55