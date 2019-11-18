Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двухсторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину. При этом они не стали объявлять о договоренностях.
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Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину

Коммерсантъ19:00

Встреча Путина и Зеленского не привела к прорыву в переговорах о транзите газа

Ведомости19:14

Зеленский заявил о «разблокировке» вопроса о транзите газа

РБК19:06

Зеленский выразил надежду на контракт по транзиту газа на срок более чем год

Интерфакс20:34

Зеленский обсудил с Путиным транзит газа через Украину

РИА Новости19:29

Зеленский считает, что Украина и Россия заключат транзитный контракт более чем на год

ТАСС20:01

Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов

Lenta.ru18:51
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