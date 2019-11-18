Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двухсторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину. При этом они не стали объявлять о договоренностях.

Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину

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