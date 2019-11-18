Политика
КоммерсантъПутин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двухсторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину. При этом они не стали объявлять о договоренностях.
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Авто
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Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного
В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
Экономика
Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды
Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Общество
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Справка "РГ" Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.
Футбол
Самая красивая болельщица 19-го тура РПЛ, фото, опрос
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Футбол
Месси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»
Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала о свадьбе и разводе со сводным братом
Канаев приходится Большовой сводным братом. Их родители поженились в 2000 году.
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Экономика
«Татнефть» возобновила разведку в бассейне Гадамес в Ливии
Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) опубликовала в понедельник заявление, в котором сообщила, что российская нефтяная компания "Татнефть" 6 декабря возобновила сейсморазведочные работы в регионе Хамада.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.