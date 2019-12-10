Политика

ФАНФАНЗеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
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Зеленский заявил о «разблокировке» вопроса о транзите газа

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Встреча Путина и Зеленского не привела к прорыву в переговорах о транзите газа

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Зеленский заявил о «разблокированном» вопросе по газу с Путиным

Lenta.ruвчера в 18:23
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Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
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Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
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«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Политика

Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне

Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Lenta.ru вчера в 11:56
Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 01:34
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
ТАСС вчера в 14:12
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ 08 декабря в 21:37
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Lenta.ru 01:38
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
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На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество

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Американский предприниматель Илон Маск сбил столб ограждения на своем новом электро-пикапе во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса.
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Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Политика

Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год, передает ТАСС.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
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Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Авто

В Сети появились первые фото Kia Seltos для рынка России

В Сети появились первые фотоснимки кроссовера Kia Seltos для рынка России, который призван составить конкуренцию для другого южнокорейского кроссовера Hyundai Creta.
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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
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Риск рака повышает алкоголь даже в умеренных количествах

Выяснилось, что употребление в день на протяжении 10 лет около 300 мл пива, 180 мл вина или 60 г крепкого алкоголя повышало риск развития рака на 5%. Особенно сильна связь между спиртным и онкологией полости рта, горла, кишечника и желудка.
Соловей.Инфо 01:53
Армия и оружие

Российские военные вошли в столицу террористов

Российские военные вошли в бывшую столицу террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» Ракку и провели там гуманитарную акцию.
Рамблер вчера в 01:53
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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