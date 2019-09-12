Политика
Газета.RuЗеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
Зеленский перешел на мат из-за «кнопкодавства» депутатов Рады
"Если пропустить маты - не было", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.
ТВ Центр 10:54
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Экономика
ЦБ рассказал о кибератаке на российские банки из Бразилии
Банк России зафиксировал "довольно серьезную" кибератаку на российские банки из Бразилии, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Интерфакс 09:01
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Культура
Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ
Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Российская газета 10:19
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Шоу-бизнес
Родные Максима Дадашева вымогают деньги у вдовы боксера
У боксера остались ребенок и жена, которая не может наладить отношения с родными супруга. Елизавете Апушкиной сейчас тяжело вдвойне.
StarHit.ru 10:00
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года
Общественное телевидение России вчера в 13:51
Общество
Кодзима показал 50 минут геймплея Death Stranding
Геймдизайнер Хидео Кодзима представил новый ролик игрового процесса Death Stranding.
News.ru 04:42
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
В Праге перенесут памятник маршалу Коневу
В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
ТК Звезда 11:50
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
ГЛАС.RU 03:10
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР
Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева назвала причины ухода от Константина Меладзе
Телепрограмма 10 сентября в 06:35
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь 10:31
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Общество
В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля.
Lenta.ru 09:01
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 11:24
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Армия и оружие
В Пакистане пригрозили уничтожать Су-35 без предупреждения
В издании Avia.pro отметили, что на сегодняшний день Су-35 находиться в распоряжении только России и Китая.
ГЛАС.RU 04:14