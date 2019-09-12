Политика
Газета.RuЗеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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Общество
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК 13:16
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Экономика
Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.
Известия 13:19
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о том, что он высоко оценивает возможность военного взаимодействия между двумя странами.
Телеканал Санкт-Петербург 14:42
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 18:02
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России
«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», - сообщается в заявление.
Петербургский дневник 07:52
Культура
Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
REGNUM вчера в 00:52
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 17:59
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Армия и оружие
Лавров обвинил США в начале новой гонки вооружений
Лавров заверил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы обеспечить свою национальную безопасность в условиях агрессивного курса США на слом системы стратегической стабильности.
Ридус 17:25
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском 16:15
Армия и оружие
В России создан 3D-радар нового типа
Военное обозрение 12:27
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Авто
Новый внедорожник Kia Mohave полностью рассекречен
Официальный дебют глобальной версии внедорожника KIA Mohave пройдет в скором времени, однако на южнокорейском рынке автомобиль уже активно продается.
Rusargument 09 сентября в 11:48
Авто
В Сети появились фото новой Skoda Octavia
В Интернете опубликовали фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения. На них попали детали экстерьера и интерьера новинки.
Мойка78 вчера в 22:58
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.
Известия 15:48
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о первой советской лунной программе
Rambler News Service 07:05
Общество
Советский декрет о восьмичасовом рабочем дне хотят отменить
Декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 30 октября 1917 года, вошел в список актов, которые рекомендуют отменить как устаревшие, сообщает газета "Ведомости".
АМИТЕЛ 01:05
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Владимир Цемах стал подозреваемым по делу о крушении MH17
Напомним, что Владимира Цемаха вернули России в ходе обмена «35 на 35», который состоялся 7 сентября.
RuNews24.ru вчера в 11:44
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Экономика
Минфин не видит смысла стимулировать рост доходов россиян
Не стоит «искусственными способами» подстегивать и рост доходов россиян, полагает он.
Ридус 17:13