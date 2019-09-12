Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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