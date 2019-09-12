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Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.