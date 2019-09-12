Политика
Газета.RuЗеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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Политика
Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке
Американский и украинский президенты — Дональд Трамп и Владимир Зеленский — могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
News.ru 14:53
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК 13:16
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Наука
Литий изогнул кремниевую микрорешетку
Американские ученые изготовили метаматериал с помощью контролируемого электрохимического литирования (внедрения лития) на трехмерную микрорешетку из полимерного материала, слоев никеля и аморфного кремния.
N+1 13:12
Армия и оружие
Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик заметили у северо-западных границ России
Взгляд.ру вчера в 01:41
Финансы
Силуанов рассказал об использованиях средств ФНБ в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
REGNUM 11:21
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Наука
В Арктике открыли новый остров и пролив
Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье 06:31
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба.
Бомбардир.ру 13:49
Футбол
Зидан хочет подписать Канте в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в список трансферных пожеланий главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Athletic.
Sports.ru 13:57
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Общество
Сегодня Вячеслав Володин встретится с дольщиками проблемных домов
FreeNews-Volga 10:04
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Происшествия
Пролитый пилотом кофе заставил лайнер прервать полет
Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.
Вести.Ru 12:53