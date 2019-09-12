Политика
Газета.RuЗеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан
В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Независимая газета 11:55
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 10 сентября в 15:23
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Футбол
Алиев нагрубил украинскому полицейскому
Чемпионат 08:45
Киберспорт
Энтузиасты сравнили графику FIFA 20 с FIFA 19
Полная версия FIFA 20 выйдет 27 сентября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 12:58
Авто
В Сети появились фото новой Skoda Octavia
В Интернете опубликовали фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения. На них попали детали экстерьера и интерьера новинки.
Мойка78 вчера в 22:58
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru вчера в 08:35
Происшествия
В США освободили всех людей из перевернувшегося у берегов судна
Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов грузового судна Golden Ray.
Известия 09 сентября в 20:55
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47
Футбол
Михалик финансировал ВСУ во время выступлений за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик летом 2019 года на правах свободного агента стал игроком «Волыни».
News.ru 13:33
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 05:32
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
РИА Новости 13:21
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42