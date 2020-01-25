с чего всё началось

Население Украины сократилось почти на 12 млн человек Зеленский отметил, что не уверен «рассосется ли этот шрам». Кроме того, лидер Украины подчеркнул, что конфликт между странами не удастся разрешить без возврата Крыма в состав Украины.

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

Политика Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.

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Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Политика Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что осужденная в России израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Здоровье Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.