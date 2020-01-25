Политика
Национальная служба новостейЗеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины
Население Украины сократилось почти на 12 млн человек Зеленский отметил, что не уверен «рассосется ли этот шрам». Кроме того, лидер Украины подчеркнул, что конфликт между странами не удастся разрешить без возврата Крыма в состав Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.РБК17:53
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Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Boeing отложила первый испытательный полет нового 777X
Компания Boeing перенесла первый испытательный полет нового лайнера 777X из-за неблагоприятных погодных условий.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
Здоровье
Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 17 человек
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17.
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что осужденная в России израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Кино
«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко
Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Общество
Китайский Новый год наступит 25 января
Китайцы отметят свой Новый год в пятницу, 25 января. Именно с этого дня Белая Металлическая Крыса официально станет символом 2020 года.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.