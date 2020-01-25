с чего всё началось

Население Украины сократилось почти на 12 млн человек Зеленский отметил, что не уверен «рассосется ли этот шрам». Кроме того, лидер Украины подчеркнул, что конфликт между странами не удастся разрешить без возврата Крыма в состав Украины.

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Политика Зеленский объяснил важность диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

Общество Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен Испытательный полет нового лайнера Boeing 777X отложен в пятницу из-за погодных условий. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Хоккей Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.

Здоровье Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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Политика Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.