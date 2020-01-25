Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЗеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Население Украины сократилось почти на 12 млн человек Зеленский отметил, что не уверен «рассосется ли этот шрам». Кроме того, лидер Украины подчеркнул, что конфликт между странами не удастся разрешить без возврата Крыма в состав Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу
» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК17:53

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Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

РИА Новости15:45

Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

RT на русском15:09

Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»

Московский Комсомолец16:16

Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт в Донбассе

Lenta.ru16:26

Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

Газета.Ru16:05

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

РБК17:53

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Национальная служба новостей15:59
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Политика

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
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Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
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Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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