с чего всё началось

Конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о «шраме» в отношениях Украины и России

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Политика В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

Политика Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Общество Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Политика Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.

Армия и оружие Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Футбол 19-летний Холанд установил рекорд Бундеслиги Примечательно, что оба матча форвард начинал в запасе и в общей сложности провёл на поле 57 минут.

Теннис Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса Болельщик в футболке сборной России по футболу стал участником драки, произошедшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису перед матчем между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Происшествия Последствия землетрясения в Турции попали на видео Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.