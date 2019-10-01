Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский заявил о скором согласовании встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Киеве рассказал журналистам, что сегодня, 1 октября, на встрече подгруппы по Донбассу в Минске были устранены "последние препятствия" на пути к проведению саммита лидеров стран "нормандской четверки".
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В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
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Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
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Водители требуют от Volkswagen компенсацию

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«Северный поток — 2» построен на 83%

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Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
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Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

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США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Как сообщил сегодня спикер вооруженных сил йеменских повстанцев-хуситов Яхья Сарии, за последние несколько месяцев повстанцы пленили несколько тысяч военных Саудовской Аравии, пока шла операция в районе пограничного города Нажран.
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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