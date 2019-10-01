Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Киеве рассказал журналистам, что сегодня, 1 октября, на встрече подгруппы по Донбассу в Минске были устранены "последние препятствия" на пути к проведению саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Зеленский заявил о скором согласовании встречи в «нормандском формате»

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