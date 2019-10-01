Политика
РЕН ТВЗеленский заявил о скором согласовании встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Киеве рассказал журналистам, что сегодня, 1 октября, на встрече подгруппы по Донбассу в Минске были устранены "последние препятствия" на пути к проведению саммита лидеров стран "нормандской четверки".
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Эксперт оценил подписание Зеленским «формулы Штайнмайера»: вкладывает другой смысл
Московский Комсомолец14:27
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В Петербурге открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи
До конца этого года ЦАОПы откроются в Выборгском, Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном районах и в Колпино.
Город+ 04:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
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Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
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Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Происшествия
На колледж в Финляндии совершено нападение
В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
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Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".
Деловое.ТВ 11:31
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 17:28
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU вчера в 03:18
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Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
RT на русском 05:01
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Футбол
«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51
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Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Политика
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25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Космос
Учёные РФ предложили оригинальный способ очистки орбиты от космического мусора
Учёными РФ была предложена уникальная схема, учитывающая гравитационные эффекты.
HotGeo вчера в 10:04
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Происшествия
Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова
Газета.Ru вчера в 08:32
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском 12:22
Авто
Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Армия и оружие
Хуситы сообщили о пленении тысяч саудовских солдат и офицеров
Как сообщил сегодня спикер вооруженных сил йеменских повстанцев-хуситов Яхья Сарии, за последние несколько месяцев повстанцы пленили несколько тысяч военных Саудовской Аравии, пока шла операция в районе пограничного города Нажран.
Вестник Кавказа 28 сентября в 12:44