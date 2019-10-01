Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский заявил о скором согласовании встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Киеве рассказал журналистам, что сегодня, 1 октября, на встрече подгруппы по Донбассу в Минске были устранены "последние препятствия" на пути к проведению саммита лидеров стран "нормандской четверки".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский заявил о скором согласовании встречи в «нормандском формате»

РЕН ТВ12:30

Зеленский заявил об устранении преград для саммита в нормандском формате

Ведомости13:24

Зеленский заявил о снятии «последних препонов» для «нормандского» саммита

РБК12:44

Зеленский заявил о скором согласовании даты встречи лидеров стран «нормандской четверки»

ФАН12:33

Эксперт оценил подписание Зеленским «формулы Штайнмайера»: вкладывает другой смысл

Московский Комсомолец14:27

Киев подготовит новый закон об особом статусе Донбасса

Эхо Москвы12:30

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

Известия12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Lenta.ru 21:13
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Гаджеты

Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4

UfacityNews.ru 15:01
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Политика

Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже

Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

REGNUM 16:38
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Газета.Ru 07:42
Здоровье

Рекламу сладкого в России призвали ограничить

Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Наука

От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 08:39
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Космос

«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик

Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:12
Политика

Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» попыткой снятия санкций с РФ

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что подписание «формулы Штайнмайера» спровоцирует снятие санкций с России.
ТК Звезда 21:01
Интернет

WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
DP.RU 10:15
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Технологии

Срок действия антипиратского меморандума истек

Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Наука

Физики построили микроволновый диод

Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 23 сентября в 02:01
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Газета.Ru 10:10
Общество

Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Общество

Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Минобороны опубликовало запись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Климовой не пришел на день рождения их дочери Беллы

В сентябре свои дни рождения отпраздновали двое из четверых наследников 41-летней Екатерины Климовой: Корней и Белла.
Телепрограмма 02:13
Политика

ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера» с «особым мнением»

Республики Донбасса приняли «формулу Штайнмайера», но также подписали «особое мнение» о процессе ее имплементации, сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
Взгляд.ру 14:14
Наука

Человека за стеной идентифицировали при помощи Wi-Fi и видеозаписи

Ученые смогли идентифицировать человека за стеной при помощи Wi-Fi и видеозаписей.
Ugpressa.ru 08:29
Культура

Собчак прокомментировала свое сотрудничество с «Первым каналом»

Слова Ксении Собчак цитирует Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Gazeta.SPb вчера в 14:43
Происшествия

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Сиб.фм 08:00
Армия и оружие

Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии

КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное