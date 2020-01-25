Политика
Народные новостиЗеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости. Украинский лидер признался, что "ощущает и чувствует большую беду, которая навсегда".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.РБК17:53
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Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Происшествия
В Уфе школьница ударила сестру ножом из-за семейного конфликта
Предположительно, причиной стал конфликт между семьями девочек, которые приходятся друг другу двоюродными сестрами, рассказал источник в правоохранительных органах.
Политика
Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Общество
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Политика
Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Авто
Составлен список автомобилей, которые россияне не покупают
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Единоборства
Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом
Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra первым получит корпус из нержавеющей стали
Ранее «АСТЕРА» писала, что в Galaxy S20 Ultra установят 108 Мп основную камеру, а теперь источник пишет что в устройстве корпус выполнят из нержавеющей стали.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии
В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.