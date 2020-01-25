Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости. Украинский лидер признался, что "ощущает и чувствует большую беду, которая навсегда".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу
» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК17:53

Подробнее о событии

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

РИА Новости15:45

Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

RT на русском15:09

Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»

Московский Комсомолец16:16

Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт в Донбассе

Lenta.ru16:26

Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

Газета.Ru16:05

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

РБК17:53

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Национальная служба новостей15:59
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Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

Infox.ru вчера в 17:31
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия 20:34
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета 09:50
Происшествия

В Уфе школьница ударила сестру ножом из-за семейного конфликта

Предположительно, причиной стал конфликт между семьями девочек, которые приходятся друг другу двоюродными сестрами, рассказал источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 09:33
Политика

Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Аргументы и Факты 22 января в 17:48
Происшествия

Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

Известия 13:15
Общество

В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек

Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 17:47
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Известия 08:16
Политика

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Росбалт 06:45
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Известия 20:19
Авто

Составлен список автомобилей, которые россияне не покупают

МедиаПоток вчера в 08:31
Происшествия

В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
РИА Новости 15:40
Единоборства

Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом

Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
Чемпионат 13:43
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra первым получит корпус из нержавеющей стали

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Galaxy S20 Ultra установят 108 Мп основную камеру, а теперь источник пишет что в устройстве корпус выполнят из нержавеющей стали.
Astera вчера в 07:20
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv 04:15
Политика

Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку

Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
РИА Новости 19:47
Политика

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ru 17:20
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета вчера в 03:04
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ 09:50
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Политика

Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ

Великобритания планирует использовать угрозы введения высоких тарифов на товары из Европейского союза, чтобы ускорить торговые переговоры с ЕС после Brexit, сообщает газета Times.
РИА Новости 21:58
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
RT на русском 21:20
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии

В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
РИА Новости 13:13
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток 07:01
Происшествия

Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

РИА Новости 05:37
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
RT на русском 13:23
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews 01:18
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 12:24
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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