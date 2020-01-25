с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости. Украинский лидер признался, что "ощущает и чувствует большую беду, которая навсегда".

Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Политика Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Общество В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

Политика Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".

Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

Гаджеты Samsung Galaxy S20 Ultra первым получит корпус из нержавеющей стали Ранее «АСТЕРА» писала, что в Galaxy S20 Ultra установят 108 Мп основную камеру, а теперь источник пишет что в устройстве корпус выполнят из нержавеющей стали.

Политика Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Наука В Британии восстановили голос 3000-летней мумии Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.