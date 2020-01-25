Политика
Народные новостиЗеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости. Украинский лидер признался, что "ощущает и чувствует большую беду, которая навсегда".
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Политика
Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Здоровье
Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Футбол
«Млада Болеслав» анонсировала переход Комличенко в московский клуб
Напомним, ранее СМИ сообщали, что сегодня, 24 января, Комличенко должен пройти медицинский осмотр в московском «Динамо».
Хоккей
Воробьев о 3:1 с «Торпедо»: «Магнитка» практически полностью выполнила установку»
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Происшествия
В Москве проверяют почти 300 объектов из-за сообщений о минировании
Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу почти 300 объектов в Москве, в их числе больницы, школы и торговые центры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
В правительстве Кузбасса прокомментировали обрушение крупного завода
В правительстве Кемеровской области прокомментировали обрушение крупного завода в Прокопьевске.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Футбол
«Осасуна» одолела «Леванте», забив два гола за 3 минуты
"Осасуна" на своем поле переиграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились Иньиго Перес и Рубен Гарсия.
Экономика
Утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года
Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета
Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии
Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА "Новости".
Авто
Компания Geely сертифицировала кроссовер Atlas Pro для России
Китайская компания Geely сертифицировала кроссовер Atlas Pro для России.
Общество
Boeing отложил первый испытательный полет самолета 777X
Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»
Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
Футбол
Малком рассказал, как пережил процесс восстановления после травмы
Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о том, как чувствует себя после затянувшегося процесса восстановления от травмы.
Общество