Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости. Украинский лидер признался, что "ощущает и чувствует большую беду, которая навсегда".
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Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

РИА Новости15:45

Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

RT на русском15:09

Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»

Московский Комсомолец16:16

Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт в Донбассе

Lenta.ru16:26

Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

Газета.Ru16:05

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Национальная служба новостей15:59

Зеленский назвал конфликт в Донбассе «шрамом» в отношениях России и Украины

Life.ru16:38
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Политика

Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
News.ru вчера в 11:53
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Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски

Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок.
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Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru 15:55
Футбол

«Млада Болеслав» анонсировала переход Комличенко в московский клуб

Напомним, ранее СМИ сообщали, что сегодня, 24 января, Комличенко должен пройти медицинский осмотр в московском «Динамо».
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Воробьев о 3:1 с «Торпедо»: «Магнитка» практически полностью выполнила установку»

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Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
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Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 22 января в 14:01
Происшествия

В Москве проверяют почти 300 объектов из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу почти 300 объектов в Москве, в их числе больницы, школы и торговые центры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:32
Политика

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК 06:58
Происшествия

В правительстве Кузбасса прокомментировали обрушение крупного завода

В правительстве Кемеровской области прокомментировали обрушение крупного завода в Прокопьевске.
Газета Кемерова 07:21
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК 10:44
Футбол

«Осасуна» одолела «Леванте», забив два гола за 3 минуты

"Осасуна" на своем поле переиграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились Иньиго Перес и Рубен Гарсия.
Спорт-Экспресс 16:55
Экономика

Утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года

Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года.
Piter.tv 22 января в 02:10
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
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Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
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Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
БИЗНЕС Online 09:13
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
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Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС вчера в 05:07
Происшествия

Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Газета.Ru 08:29
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета

Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии

Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 16:40
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы

На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Известия 16:33
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ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:02
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Компания Geely сертифицировала кроссовер Atlas Pro для России

Китайская компания Geely сертифицировала кроссовер Atlas Pro для России.
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Boeing отложил первый испытательный полет самолета 777X

Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
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Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
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В Чите возбудили дело по факту проживания детей в заброшенном доме

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Малком рассказал, как пережил процесс восстановления после травмы

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о том, как чувствует себя после затянувшегося процесса восстановления от травмы.
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Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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