Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости. Украинский лидер признался, что "ощущает и чувствует большую беду, которая навсегда".

Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины

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