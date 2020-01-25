с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Политика Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.

Общество Список интернет-сервисов с бесплатным доступом озвучили в Минкомсвязи Инициатива с бесплатным доступом в интернет принадлежит Владимиру Путину, в рамках послания Федеральному собранию, президент РФ поручил разработать и реализовать проект «Доступный интернет».

Футбол Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Кино Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.

Здоровье Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.

Происшествия Сложный пожар в Екатеринбурге потушен В Екатеринбурге пожарные справились со сложным пожаром в двухэтажном административном здании.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.

Гаджеты Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700 Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.

Общество Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).