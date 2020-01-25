с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Игры Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077 Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.

Общество Работающим на митингах полицейским сделают надбавки Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Политика Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".

Здоровье Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено Меры безопасности помогли выявить более пятидесяти человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе шесть человек оказались больны респираторными инфекциями, пять – гриппом А, двое больных гриппом В, двое – парагриппом, еще один человек оказался болен сезонной коронавирусной инфекцией.

Политика Госдума одобрила президентские поправки в первом чтении Госдума одобрила президентские поправки в первом чтении Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ, внесенный президентом Владимиром Путиным.

Происшествия В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.

Кино Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст» В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.

Политика ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере «За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.