Политика

РБКРБКЗеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу
» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБКвчера в 17:53

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Зеленский заявил о «шраме» в отношениях Украиной и Россией

РИА Новостивчера в 15:45

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Московский Комсомолецвчера в 16:16

Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

Газета.Ruвчера в 16:05

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Национальная служба новостейвчера в 15:59

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РБКвчера в 17:53

Между Украиной и Россией навсегда останется шрам — Зеленский

REGNUMвчера в 15:37

Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

RT на русскомвчера в 15:09
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Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Петербургский дневник вчера в 12:45
Общество

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Lenta.ru 05:41
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С Андреем Звягинцевым перестали сотрудничать инвесторы. Режиссер считает, что дело в самоцензуре

С режиссером Андреем Звягинцевым («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») перестали сотрудничать некоторые российские инвесторы и продюсеры.
Афиша Daily 05:20
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 23 января в 01:53
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Газета.Ru 05:42
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Эксперт: США не могут полноценно противостоять КНР

Эксперт Брахма Челлани рассказал, что США не могут в полной мере противостоять КНР.
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Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
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Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
Политика

Зариф не исключил переговоров Ирана с США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с США.
ФАН 05:34
Происшествия

Спасатели в Армении нашли застрявших в горах туристов из России

РБК 05:08
Культура

Дженнифер Энистон подала кофе фанатам «Друзей», посетившим Центральную кофейню

Salt Mag 04:10
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусами в Ярославле

Смертельное ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем произошло в Ярославле.
Росбалт вчера в 02:16
Здоровье

Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске

Пять китайских студентов Байкальского государственного университета госпитализированы сегодня в Иркутске.
Российская газета 05:31
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
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Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Здоровье

Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено

Меры безопасности помогли выявить более пятидесяти человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе шесть человек оказались больны респираторными инфекциями, пять – гриппом А, двое больных гриппом В, двое – парагриппом, еще один человек оказался болен сезонной коронавирусной инфекцией.
ПолитРоссия 02:34
Политика

Госдума одобрила президентские поправки в первом чтении

Госдума одобрила президентские поправки в первом чтении Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ, внесенный президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ 23 января в 07:32
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 03:08
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
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ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере

«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 23 января в 23:34
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Эксперты ожидают роста «Магнита» из-за смены правительства РФ

После смены правительства акции «Детского мира» выросли на 11,8%. Также ожидается, что увеличение социальных расходов будет способствовать росту показателей «Тинькофф банка» и Сбербанка.
Деловая газета. Юг вчера в 02:42
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Песня группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании

Пятый канал вчера в 08:34
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На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

Нева Спорт вчера в 22:46
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Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Само устройство считается узкоспециализированным.
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США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

Взгляд.ру 05:38
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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