Политика

Государственные ВестиГосударственные ВестиЗеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений

Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
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