Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

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