Политика

ФАНФАНЗеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Зеленский: войну в Донбассе можно прекратить завтра

Московский Комсомолец16:30

Зеленский назвал условие прекращения конфликта в Донбассе «завтра»

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Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

РБК13:33

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Lenta.ru12:20

Зеленский рассказал, что необходимо для завершения конфликта в Донбассе «завтра»

Газета.Ru12:03

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

РИА Новости11:24
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Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Владимир Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский продолжит работу в данной сфере.
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Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
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Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Экономика

«Гиря на ногах у Мишустина»: как Белоусов подвинул Силуанова и к чему теперь готовиться бизнесу

Перед Силуановым стояла задача бюджетной консолидации и жесткой экономии средств, сейчас конъюнктура поменялась, приоритетом стало экономическое развитие — нужно перезапустить рост, а для этого требуется другая квалификация, объясняет другой чиновник.
Forbes вчера в 14:17
Политика

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Политика

Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
Народные новости 17:07
Политика

Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
РИА Новости 11:05
Политика

Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ

Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Национальная служба новостей 15:48
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС 10:42
Экономика

«Крест смерти» угрожает доллару

Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что доллар сформировал так называемый «Крест смерти» в последний день 2019 года.
Profinance.ru 08:27
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
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На въезде в Долинск лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик

После столкновения машины раскидало по сторонам. Грузовик остался без передней части, кабину смяло со стороны пассажира.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки

Камчатка-Информ 20 января в 19:10
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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

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Шоу-бизнес

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Жителям Ухани запретят покидать город из-за коронавируса

Китайские власти на время запретили жителям Уханя покидать пределы города из-за вспышки коронавируса.
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В Южно-Сахалинске проводят медосмотры школьников

С 15 января в образовательных организациях областного центра начались профилактические медицинские осмотры детей 2012, 2013 годов рождения, посещающих детские сады, а также школьников 2006, 2007, 2010 годов рождения.
Сахалин.Инфо 17:43
Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class показали заранее

Как ожидается, у дилеров обновленные седан и универсал Mercedes-Benz E-Class должны появиться ближайшим летом.
Автомобили.ру 06:27
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Космос

Илон Маск отправит миллион человек на Марс к 2050 году

Петрозаводск говорит 20 января в 14:00
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 14:01
Общество

Онищенко рассказал о причинах возникновения коронавируса

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, откуда появился коронавирус, который стремительно распространяется в Китае.
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Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.
ТК Звезда 16:26
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Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
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На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

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