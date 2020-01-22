Политика
ФАНЗеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение
Армия и оружие
Российские десантники оценили БМД-4М
Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Наука
Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков
Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о «мразях», создающих «группы смерти»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал "мразями" людей, создающих "группы смерти".
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Космос
NASA изучает возможность строительства инопланетных баз из грибов
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Технологии
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Культура
Валентина Талызина отмечает свой юбилей
Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Политика
Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией
Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Фигурное катание
Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Футбол
Автогол Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии
Туринский «Ювентус» уверенно победил «Рому» на своём поле в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу (3:1).
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке
«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Происшествия
На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина
Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза — вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Гаджеты
Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).