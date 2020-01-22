Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

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