Политика

ФАНФАНЗеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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