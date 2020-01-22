Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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