Политика
ИзвестияЗеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Политика
Путин пообещал не оставить Мединского без работы
Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотиву“ надо быть более сконцентрированным в обороне»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3). — В матче были как красивые голы, так и курьезные.
Политика
Трамп может запретить гражданам Белоруссии въезд в США
Президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, чьим гражданам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией.
Общество
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Шоу-бизнес
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой
Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Здоровье
Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах
Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Футбол
«Барселона» вырвала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании на 4-й добавленной минуте
«Барселона» одолела в гостях «Ибицу» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Экономика
Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова
Заявление подала иностранная компания Persit Services Inc. Агентство отмечает, что суд начал наблюдение в отношении Мазурова, а также включил в реестр требований его кредиторов задолженность перед Persit Services Inc. в размере около 2,1 млрд руб. По существу дело будет рассматриваться 22 июля.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Шоу-бизнес
«Жанночкин рай»: сестра вервые показала шикарную квартиру Фриске
Жанна Фриске очень любила свою шикарную квартиру.