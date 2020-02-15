Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму. Трансляция выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности велась на странице его офиса в фейсбуке.

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Армия и оружие Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Политика Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Общество Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.

Армия и оружие Airbus: разработка прототипа ударного БПЛА Eurodron завершается Европейские авиационные предприятия завершают разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodron, заявил гендиректор компании Airbus Defence and Space Дерк Хоук в Мюнхене.