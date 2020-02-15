Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму. Трансляция выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности велась на странице его офиса в фейсбуке.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Идею Зеленского о выборах в Крыму эксперт сравнил с объявлением войны

News.ru17:19

Зеленский захотел провести выборы в Крыму

Lenta.ru06:06

Владимир Зеленский хочет вернуть тему принадлежности полуострова в международную повестку

Коммерсантъ12:22

Выборы в Крыму и критика Трампа. О чем говорил Зеленский в Мюнхене

ТАСС12:13

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

RT на русском06:19

Эксперт заявил о «неадекватности» идеи Зеленского о «выборах в Крыму»

РИА Новости16:35

Зеленский захотел провести местные выборы на Украине и в Крыму в октябре

Известия06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой

Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
News.ru 16:29
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
РИА Новости 16:17
Биатлон

IBU назвал найденные запрещенные вещества у Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал найденные запрещенные вещества у Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, передает Sport24.
Газета.Ru 07:41
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»

Журналист Арам Габрелянов объяснил причину провала нового шоу Собчак "Док Ток".
Piter.tv 08:22
Политика

Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Известия вчера в 05:37
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Спорт

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Интерфакс-Спорт 16:46
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Игры

Новый геймплейный ролик Doom Eternal

Cyber.sports.ru 06:31
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК вчера в 01:00
Общество

Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров

В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
RT на русском 14:41
Наука

Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка

ToDay News Ufa 13 февраля в 04:50
Спорт

Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»

Городской телеканал (Брянск) 14:07
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

РИА Новости 17:11
Футбол

«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

RT на русском 14:28
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 17:18
Армия и оружие

США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что официальный представитель Минобороны РФ подробно прокомментировал позицию США по недавнему столкновению войск в сирийском Идлибе.
ФедералПресс вчера в 23:08
Шоу-бизнес

После скандала Отиеву пригласили петь для миллионеров

Рамблер 06:49
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Российская газета вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Комсомольская правда вчера в 12:54
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия вчера в 06:33
Армия и оружие

Airbus: разработка прототипа ударного БПЛА Eurodron завершается

Европейские авиационные предприятия завершают разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodron, заявил гендиректор компании Airbus Defence and Space Дерк Хоук в Мюнхене.
Московский Комсомолец 18:08
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей

Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 04:47
Политика

Президент Азербайджана потребовал от Армении уйти из Карабаха

По мнению Алиева, в карабахском конфликте участвуют две страны - Азербайджан и Армения, но Нагорный Карабах не сторона конфликта, Азербайджан не признаёт его таковым.
Вечерний курьер 14:42
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное