Политика
РИА НовостиЗеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму. Трансляция выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности велась на странице его офиса в фейсбуке.
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Происшествия
Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой
Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
Армия и оружие
Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Биатлон
IBU назвал найденные запрещенные вещества у Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал найденные запрещенные вещества у Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, передает Sport24.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»
Журналист Арам Габрелянов объяснил причину провала нового шоу Собчак "Док Ток".
Политика
Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Игры
Новый геймплейный ролик Doom Eternal
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Наука
Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка
Спорт
Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Армия и оружие
США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что официальный представитель Минобороны РФ подробно прокомментировал позицию США по недавнему столкновению войск в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Шоу-бизнес
Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Армия и оружие
Airbus: разработка прототипа ударного БПЛА Eurodron завершается
Европейские авиационные предприятия завершают разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodron, заявил гендиректор компании Airbus Defence and Space Дерк Хоук в Мюнхене.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
Политика
Президент Азербайджана потребовал от Армении уйти из Карабаха
По мнению Алиева, в карабахском конфликте участвуют две страны - Азербайджан и Армения, но Нагорный Карабах не сторона конфликта, Азербайджан не признаёт его таковым.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.