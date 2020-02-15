Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, трансляция велась на странице его офиса в Facebook.
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Владимир Соловьев
Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать он не уточнил?
— Владимир Соловьев, российский журналистРамблер 09:31

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