Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать он не уточнил?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, трансляция велась на странице его офиса в Facebook.

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

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