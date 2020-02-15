Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаСоловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

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Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
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Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
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Pravda.Ru 09:27
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