Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.

Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку

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