Политика

ЗакC.РуЗакC.РуЗеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский известил, что его коллега, президент США Дональд Трамп пообещал ему решить вопрос с территориальной принадлежностью Крымского полуострова, передает РИА "Новости" .
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Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей.
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Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
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Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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