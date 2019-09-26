Украинский лидер Владимир Зеленский известил, что его коллега, президент США Дональд Трамп пообещал ему решить вопрос с территориальной принадлежностью Крымского полуострова, передает РИА "Новости" .

Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым

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