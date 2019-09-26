Политика
ЗакC.РуЗеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым
Украинский лидер Владимир Зеленский известил, что его коллега, президент США Дональд Трамп пообещал ему решить вопрос с территориальной принадлежностью Крымского полуострова, передает РИА "Новости" .
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт назвал условие осуществления планов Зеленского по возвращению Крыма
Московский Комсомолец06:00
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Происшествия
В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ
В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
РИА Новости 07:30
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Армия и оружие
В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская
RT на русском 12:46
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Взгляд.ру 03:07
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Армия и оружие
Россия отказалась считать США миролюбивой страной
2 августа стало известно, что США усилили свой контингент в Сирии, несмотря на объявленный вывод войск.
Lenta.ru 12:44
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Финансы
Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП
Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей.
Известия 09:20
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
В Чечне опровергли слухи о серьезном заболевании Рамзана Кадырова
Авторы некоторых телеграмм-каналов сообщили, что Рамзана Кадырова готовят к отправке в Москву.
Телекомпания Грозный 11:03
Политика
Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям
Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Культура
Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников
Замминистра культуры Алла Манилова сказала, что список рекомендованных к изучению произведений искусства был предварительным, поэтому его решили удалить.
МР7.ру 24 сентября в 14:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУ СК по региону.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов
Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.
Пятый канал вчера в 15:17
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия
В Татарстане произошёл пожар в ресторане
«На проспекте Сююмбике горит кровля недействующего ресторана «Арарат» на площади 600 кв. м», — заявили в МЧС.
RT на русском 11:24
Религия
Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга
В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 08:22
Футбол
Твиттер «Ювентуса» по ошибке отметил аккаунт хоккейного «Локомотива»
«Ювентус» объявил о продаже пакетов, включающих билет на матч группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом», отметив в твиттере аккаунт хоккейного «Локомотива».
Sport24.ru 12:53