Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
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Зеленский: я пытался поднимать вопрос Крыма, но Путин не хочет его обсуждать

Коммерсантъ07:30

Зеленский заявил, что на переговорах с США, Канадой и ЕС всегда поднимает вопрос Крыма

ТАСС07:27

Зеленский сообщил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

РИА Новости07:02

Зеленский заявил о нежелании Путина обсуждать с ним Крым

Московский Комсомолец07:05

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

RT на русском07:04

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым

Lenta.ru07:14

Зеленского спросили про Крым

Газета.Ru06:49
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

RT на русском 05:18
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,3K
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
1,2K
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Путешествия

Турция с 20 мая откроет границы для россиян

С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Политика

Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»

Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Общество

Собянин рассказал, как будут восстанавливать работу МФЦ в Москве

Власти Москвы намерены возобновить работу городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) "аккуратно, по самым критичным услугам".
ТАСС 06:03
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Общество

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Общество

Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по Zoom

В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom.
Телеканал RTVI 07:13
1
Авто

«КамАЗ» начал продажи новых тягачей

Автопроизводитель из Набережных Челнов (Татарстан) объявил о начале продаж магистрального тягача «КамАЗ-54901», который стал дебютной моделью из нового семейства «К5».
UsedCars.ru 03:10
5
Здоровье

В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы

Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
208
Политика

Зеленский высказался о языковом вопросе на Украине

Языковой вопрос на Украине «создан искусственно», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 07:30
4
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками

Шахта в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке оказалась под огнем украинских силовиков, 20 горняков экстренно выведены на поверхность и находятся в бомбоубежище, сообщили в среду в пресс-службе минугля и энергетики ДНР.
РИА Новости 06:41
Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Космос

Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска

Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
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Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
1
Авто

АвтоВАЗ представит 17 новых моделей к 2026 году

Компания "АвтоВАЗ" планирует запустить производство 10 абсолютно новых авто и 7 обновленных моделей до конца 2026 года.
Новые автомобили вчера в 23:41
52
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
17
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
107
Здоровье

Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
2
Авто

Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны

В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Хоккей

В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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