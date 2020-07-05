Политика
Говорит МоскваЗеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
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Михаил Погребинский: Зеленский демонстрирует слабость, впустую грозя Порошенко
Комсомольская правда12:04
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Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Певица София Ротару показала свой дорогой дом под Киевом. Она опубликовала фото на странице в Instagram.
ФАН 14:03
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Общество
Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии
До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
Общество
Власти Сахалина назвали изоляцию прибывших из Бурятии рабочих законной
Ранее Sakhalin.info сообщало, что трое из 15 жителей Бурятии, прибывших на остров на заработки во время сезонного промысла рыбы, объявили голодовку из-за длительной изоляции в одном из обсерваторов Сахалина.
РИА Новости 08:28
Кино
Зак Снайдер похвалил Джокера из «Отряда самоубийц»
Kinonews.ru 04:10
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA.
РИА Новости 18:25
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Экономика
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК 14:42
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Технологии
Исследователи космоса заявили об открытии параллельной Вселенной
Версия американских ученых NASA об открытии параллельной Вселенной, где время движется вспять, стала предметом острых дискуссий среди научного сообщества, 4 июля пишет агентство «Al Jazeera».
ИА Красная Весна 18:41
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Шоу-бизнес
Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Роман актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович набирает обороты, сообщают СМИ.
iReactor 08:25
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Наука
Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала
Как стало известно, российские ученые узнали кристаллическую структуру борида вольфрама, тайну которого не могли раскрыть около 60 лет.
RuNews24.ru вчера в 12:58
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Экономика
Аналитиков Sohu восхитила стратегия России по покупке облигаций США
Москва вновь закупила облигации госдолга США, причину перемены стратегии объяснили аналитики китайского издания Sohu.
iReactor вчера в 11:27
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Общество
Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства
Если в семье оба или один родитель потеряли работу и встали на учет на биржу труда, то они могут рассчитывать на средства на детей не старше 18 лет.
Evo-rus.com 09:26
Происшествия
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru 10:10
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Футбол
Бубнов знает, почему «Спартак» дважды вел в счете, а в итоге уступил
Постоянный эксперт Sportbox Александр Бубнов в своей колонке объяснил, почему московский «Спартак» в домашнем матче сенсационно уступил «Тамбову».
ProstoProSport 00:15
Наука
Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка
Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс.
Слово и Дело 03:09
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46