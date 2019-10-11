Политика
ИзвестияЗеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".ТАССвчера в 17:28
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Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизация
Комсомольская правдавчера в 23:41
Зеленский: цивилизация и инфраструктура в украинском Крыму отсутствовали
Московский Комсомолецвчера в 18:16
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Армия и оружие
В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции
Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
Военное дело вчера в 10:30
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Авто
В Сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб Россия» в четверг, 10 октября, опубликована первая информация о двигателях, коробках передач и комплектациях нового компактного кроссовера Kia Seltos, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.
Известия вчера в 11:48
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru вчера в 08:49
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия вчера в 12:53
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Минюст сообщил о включении ФБК Навального в список иностранных агентов
«Фонд борьбы с коррупцией» включен в список иностранных агентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции РФ.
ПолитРоссия 09 октября в 05:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета вчера в 01:51
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика
Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.
RT на русском вчера в 23:22
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Газета.Ru вчера в 21:41
Единоборства
Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru вчера в 03:14
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru вчера в 12:15
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов
Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов.
Ведомости вчера в 18:45
Политика
Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна.
Lenta.ru вчера в 03:44
Политика
«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» новый контракт на транзит газа
"Нафтогаз" не намерен продлевать газовый контракт с "Газпромом" на действующих условиях.
Московский Комсомолец 09 октября в 07:08
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 09 октября в 16:31
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Футбол
Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился ожиданиями от сотого матча в составе сборной Бразилии, передает Sport24.
Газета.Ru 09 октября в 12:11
Армия и оружие
Исламисты устроили засаду на конвой сирийской армии
Боевики устроили засаду на пути следования конвоя правительственных войск. Атака была совершена малыми мобильными группами.
Новостной фронт вчера в 03:15
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру
С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.
РБК вчера в 04:54
Авто
В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24
Гаджеты
Сильный конкурент LG и Samsung. Холодильник Xiaomi получит экран
В 2013 году был выпущен первый телевизор Xiaomi TV, а сейчас компания лидирует на рынке телевизоров Индии и Китая.
iXBT.com вчера в 22:57
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ вчера в 13:32
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00