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Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и РФ

Происшествия Баржа повредила Крымский мост в Москве Капитан баржи не рассчитал габариты и повредил Крымский мост в Москве. Впрочем, на судоходстве этот инцидент никак не сказался. 19

Авто Honda представит в Пекине концепт своего первого электрокара Компания Honda собирается представить в Пекине концепт первого электромобиля бренда.

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Политика Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. 447

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Хоккей Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.