Политика
News.ruЗеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и РФ
Крым стал частью России в 2014 году после референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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Происшествия
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
РИА Новости 04:43
Гаджеты
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Российская газета 13:28
Происшествия
Баржа повредила Крымский мост в Москве
Капитан баржи не рассчитал габариты и повредил Крымский мост в Москве. Впрочем, на судоходстве этот инцидент никак не сказался.
Вести.Ru 10:19
Фигурное катание
Плющенко: с Трусовой индивидуально работает хореограф Большого театра
РИА Новости 14:32
Авто
Honda представит в Пекине концепт своего первого электрокара
Компания Honda собирается представить в Пекине концепт первого электромобиля бренда.
32CARS.ru 11:49
Здоровье
Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о заболевании, которое несет большую опасность, чем новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 11:27
Общество
В оперштабе прокомментировали выявляемость коронавируса в Москве
В оперштабе Москвы прокомментировали рост числа случаев коронавируса в столице.
RT на русском 06:01
Происшествия
Полицейский из Петербурга за год второй раз спас человека от смерти
Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 20:58 — REGNUM Полицейский из Санкт-Петербурга второй раз за текущий год спас жизнь человека, который хотел прыгнуть в воду.
REGNUM 13:58
Политика
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.
Российская газета 12:27
Шоу-бизнес
Свой роман с Дмитрием Губерниевым прокомментировала Анна Семенович
Сердце Семенович занято, а Губерниев женат, об этом сообщает «7Дней».
Privet-Rostov.ru 10:52
Политика
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС 13:34
Происшествия
Укравший в Выборге 700 млн руб. экс-чиновник заявил, что отдал половину за должность в мэрии Москвы
Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный за многомиллионное мошенничество и служебный подлог, заявил, что потратил часть похищенных денег на трудоустройство в мэрию Москвы.
Интерфакс 10:42
Политика
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Политика
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец 04:07
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
Происшествия
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
RT на русском 11:02
Футбол
Динамо (Киев) — АЗ 2:0 (2-й тайм)
После стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSport 13:48
Финансы
Средняя ставка по вкладам обновила исторический минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков снизилась с 4,425% до 4,406%, сообщил Центробанк.
Коммерсантъ 13:02
Общество
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 13:02
Технологии
NVIDIA приобрела разработчика мобильных процессоров за $40 млрд
NVIDIA объявила о покупке разработчика мобильных процессоров ARM у компании SoftBank. Сумма сделки составила $40 млрд.
CyberSport.ru вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита восхитила фанатов новым образом
Лолита похудела на 20 кг, что нельзя не заметить.
Evo-rus.com 10:19
Общество
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
Происшествия
Жительница Ефремова на прогулке чуть не убила своего ребенка
Первый Тульский 14:36
Общество
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.
РБК 03:31
Гаджеты
Apple анонсировала подписку Apple One
Цены на Apple One: Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.).
ITZine.ru 13:45
Кино
Михаил Галустян сыграет вампира в новом фильме Ильи Куликова
Графа Дракулова сыграет Михаил Галустян.
Российская газета 03:50
Хоккей
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.
Деловое.ТВ 07:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Анастасии Волочковой женится на телеведущей
Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу бывшего гражданского мужа с ведущей Еленой Николаевой.
iReactor 13:43
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» с крупным счётом победил нижегородское «Торпедо».
RT на русском 12:21