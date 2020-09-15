Политика

News.ruNews.ruЗеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и РФ

Крым стал частью России в 2014 году после референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

РБК11:25

Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Газета.Ru09:45

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

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Зеленский заявил, что об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить»

ТАСС08:42

Зеленский отказался называть «отношениями» взаимодействие Москвы и Киева

Московский Комсомолец08:41

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Интерфакс08:27

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Lenta.ru09:27
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Происшествия

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

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Гаджеты

Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE

Российская газета 13:28
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Происшествия

Баржа повредила Крымский мост в Москве

Капитан баржи не рассчитал габариты и повредил Крымский мост в Москве. Впрочем, на судоходстве этот инцидент никак не сказался.
Вести.Ru 10:19
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Фигурное катание

Плющенко: с Трусовой индивидуально работает хореограф Большого театра

РИА Новости 14:32
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Honda представит в Пекине концепт своего первого электрокара

Компания Honda собирается представить в Пекине концепт первого электромобиля бренда.
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Здоровье

Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о заболевании, которое несет большую опасность, чем новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 11:27
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Общество

В оперштабе прокомментировали выявляемость коронавируса в Москве

В оперштабе Москвы прокомментировали рост числа случаев коронавируса в столице.
RT на русском 06:01
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Происшествия

Полицейский из Петербурга за год второй раз спас человека от смерти

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 20:58 — REGNUM Полицейский из Санкт-Петербурга второй раз за текущий год спас жизнь человека, который хотел прыгнуть в воду.
REGNUM 13:58
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Политика

Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.
Российская газета 12:27
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Шоу-бизнес

Свой роман с Дмитрием Губерниевым прокомментировала Анна Семенович

Сердце Семенович занято, а Губерниев женат, об этом сообщает «7Дней».
Privet-Rostov.ru 10:52
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Политика

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС 13:34
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Происшествия

Укравший в Выборге 700 млн руб. экс-чиновник заявил, что отдал половину за должность в мэрии Москвы

Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный за многомиллионное мошенничество и служебный подлог, заявил, что потратил часть похищенных денег на трудоустройство в мэрию Москвы.
Интерфакс 10:42
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Политика

Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Политика

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец 04:07
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Политика

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
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Общество

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

ТАСС 06:02
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Происшествия

Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано

Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
RT на русском 11:02
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Футбол

Динамо (Киев) — АЗ 2:0 (2-й тайм)

После стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
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Финансы

Средняя ставка по вкладам обновила исторический минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков снизилась с 4,425% до 4,406%, сообщил Центробанк.
Коммерсантъ 13:02
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Общество

Боярский потерял сознание во время медосмотра

Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 13:02
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Технологии

NVIDIA приобрела разработчика мобильных процессоров за $40 млрд

NVIDIA объявила о покупке разработчика мобильных процессоров ARM у компании SoftBank. Сумма сделки составила $40 млрд.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита восхитила фанатов новым образом

Лолита похудела на 20 кг, что нельзя не заметить.
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Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
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Происшествия

Жительница Ефремова на прогулке чуть не убила своего ребенка

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Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.
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Apple анонсировала подписку Apple One

Цены на Apple One: Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.).
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Михаил Галустян сыграет вампира в новом фильме Ильи Куликова

Графа Дракулова сыграет Михаил Галустян.
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Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.
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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» с крупным счётом победил нижегородское «Торпедо».
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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