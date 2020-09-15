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Lenta.ru
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии отношений между его страной и Россией. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».В источнике
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РИА Новости

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

РИА Новости08:24
Газета.Ru

Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Газета.Ru09:45
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Lenta.ru09:27
ТАСС

Зеленский заявил, что об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить»

ТАСС08:42
Московский Комсомолец

Зеленский отказался называть «отношениями» взаимодействие Москвы и Киева

Московский Комсомолец08:41
Интерфакс

Зеленский заявил о «начале диалога» между Киевом и Москвой

Интерфакс08:27
РБК

Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

РБК11:25

Выпуск легковых автомобилей в России в августе рухнул на 30%

Выпуск легковых автомобилей в России в августе 2020 года провалился на 30% в годовом выражении — до 82,4 тысячи машин после июльского роста на 3,9%, по итогам января-августа падение составило 30,1%, следует из данных Росстата.
ПРАЙМ12:06

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости10:13
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru11:30
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МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс12:14
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