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Lenta.ru
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии отношений между его страной и Россией. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Газета.Ru09:45
Взгляд.ру

Зеленский не смог описать отношения России и Украины

Взгляд.ру08:39
ТАСС

Зеленский заявил, что об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить»

ТАСС08:42
Московский Комсомолец

Зеленский отказался называть «отношениями» взаимодействие Москвы и Киева

Московский Комсомолец08:41
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Lenta.ru09:27
Интерфакс

Зеленский заявил о «начале диалога» между Киевом и Москвой

Интерфакс08:27
РИА Новости

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

РИА Новости08:24

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
BFM.ru07:45
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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