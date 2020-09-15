Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии отношений между его страной и Россией. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».В источнике
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