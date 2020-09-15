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Lenta.ru
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии отношений между его страной и Россией. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».В источнике
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ТАСС

Зеленский заявил, что об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить»

ТАСС08:42
Газета.Ru

Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Газета.Ru09:45
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Lenta.ru09:27
РБК

Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

РБК11:25
Московский Комсомолец

Зеленский отказался называть «отношениями» взаимодействие Москвы и Киева

Московский Комсомолец08:41
Интерфакс

Зеленский заявил о «начале диалога» между Киевом и Москвой

Интерфакс08:27
РИА Новости

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

РИА Новости08:24

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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