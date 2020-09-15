Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом
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Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вене на совместном брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Беленом. Слова Зеленского приводятся на его сайте.В источнике
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