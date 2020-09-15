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РБК
РБК

Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вене на совместном брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Беленом. Слова Зеленского приводятся на его сайте.В источнике
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Московский Комсомолец

Зеленский отказался называть «отношениями» взаимодействие Москвы и Киева

Московский Комсомолец08:41
Газета.Ru

Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Газета.Ru09:45
Lenta.ru

Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Lenta.ru09:27
ТАСС

Зеленский заявил, что об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить»

ТАСС08:42
РБК

Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

РБК11:25
Интерфакс

Зеленский заявил о «начале диалога» между Киевом и Москвой

Интерфакс08:27
РИА Новости

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

РИА Новости08:24

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
Retailer.ru06:41
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09
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В МИД РФ не подтвердили готовность «нормандской четверки» к встрече

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что сообщение со стороны Украины о всесторонней готовности провести встречу в «нормандском формате» не является правдой, пишет РИА «Новости».
Russkie.org13:36

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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